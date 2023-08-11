Назван способ заброски взрывчатки на территорию Запорожья Украиной

Балицкий: Киев использует дроны для заброски взрывчатки на территорию Запорожья

Вооруженный силы Украины (ВСУ) используют дроны для переброски взрывчатки через Днепр на территорию Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. Его слова приводит РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в настоящее время ВСУ сбрасывают по 100-200 граммов западной взрывчатки С4 с помощью беспилотников. Также дроны через Днепр доставляют деньги. «Специальные службы ведут достаточно эффективную работу, и таких отлавливаем», — сообщил Балицкий.

Как рассказал врио губернатора, в Запорожской области по отношению к диверсантам действует негласное указание: «Те, кто пришел за нашими жизнями, должны быть готовы отдать свои».

Ранее Евгений Балицкий заявил, что Киев «обломал зубы» при попытке прорвать российскую линию обороны в Запорожской области. Также он рассказал, что ВСУ не смогли продвинуться даже к первой линии обороны российских сил в Запорожской области. По его словам, продвижению украинской армии мешает глубокоэшелонированная оборона.