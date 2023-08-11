Россиянам назвали помогающую похудеть жирную еду

Диетолог Мария Капралова назвала авокадо помогающим похудеть жирным продуктом

Диетолог Мария Капралова раскрыла россиянам жирную еду, которая помогает похудеть. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

В первую очередь эксперт внесла в список авокадо. «Оно является одним из самых мощных антиоксидантов, который выводит из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, доказано, что этот продукт помогает организму бороться с раковыми клетками», — рассказала доктор.

Помимо этого, Капралова назвала полезные при снижении массы тела растительные масла прямого отжима. Она перечислила миндальное, льняное, кунжутное, горчичное, подсолнечное, а также масло черного тмина и грецкого ореха.

«Правильные жиры дают организму чувство длительного насыщения, поддерживают здоровье всех органов и тканей, делают сосуды эластичными, улучшают кожу и качество волос, повышают иммунитет, налаживают работу всего ЖКТ, улучшают память и укрепляют иммунитет», — пояснила медик. При этом она добавила, что максимум пользы от упомянутых продуктов можно получить за счет смешивания с салатами, кашами и смузи.

В заключение диетолог отметила орехи, такие как фундук, фисташку, пекан, арахис или грецкие. «Они улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса. Также эти плоды хорошо насыщают, что помогает контролировать аппетит, и улучшают пищеварение. Кроме того, орехи предотвращают развитие диабета и инсулинорезистентности и являются отличной профилактикой болезни Альцгеймера», — заявила Капралова.

Ранее в августе врач-диетолог Лейла Кадырова назвала россиянам еду, которая портит кожу. По словам медика, для предотвращения новых морщин стоит отказаться от продуктов повторной переработки. В список вошли мясные консервы и колбаса.

