Живущий в Китае блогер из Донецка раскрыл преимущество КНР

Блогер Зубарев: люди с особенностями здоровья социально адаптированы в Китае

Популярный блогер и стример из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, заявил, что в КНР люди с различными особенностями здоровья социально адаптированы. Об этом преимуществе страны он рассказал в своем Telegram-канале.

«В Китае знаете что развито? Вот люди, которые лишены зрения, или у них расстройства нервной системы, психологические какие-то расстройства, у них есть своего рода общины. И они настолько социально адаптированные, что открывают массажные салоны, представьте», — раскрыл блогер.

Он добавил, что люди с особенностями здоровья в КНР являются полноценной частью общества, при этом никто не воспринимает их как неправильных или странных.

Ранее Зубарев пожаловался на высокие цены на электричество в Китае. Он заявил, что в месяц платит за электроэнергию около 2700 рублей, и назвал эту сумму большой для страны.

Перед этим блогер сообщил, что получил травму ноги и обратился в китайскую больницу. Он посетовал на то, что при обращении к врачу в медучреждении в КНР необходимо подробно заполнять документы и заранее занимать очередь.