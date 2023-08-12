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15:22, 12 августа 2023Россия

В Совфеде связали с бессилием попытки Украины наносить удары по России

Сенатор Джабаров: Украина пытается наносить удары по России от бессилия

Фото: Oleksandr Ratushniak / Unsplash

Украина пытается наносить удары по России от бессилия. Об этой связи порассуждал член Совета Федерации Владимир Джабаров, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам сенатора, попытки Украины атаковать могут быть «неприятными», однако Россия своевременно отвечает на них и наносит карательные удары.

«Эти укусы, конечно, опасны и неприятны, но, я думаю, что украинцы делают это от бессилия. Надо додавливать врага, добиваться в соответствии с теми задачами, которые поставил верховный главнокомандующий», — подытожил Джабаров.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил.

Очевидцы опубликовали видео с места событий.

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    Марк Леонов
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