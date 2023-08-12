Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 12 августа 2023Мир

США разблокировали активы Ирана в обмен на пятерых заключенных

США разблокировали активы Ирана за освобождение пяти американцев из тюрьмы
СюжетКурс доллара:

Фото: Tim Photoguy / Unsplash

США разблокировали в рамках соглашения об обмене заключенными активы Ирана в размере шести миллиардов долларов, которые удерживались в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя центрального банка Ирана Мохаммада Реза Фарзина.

По его словам, вскоре деньги будут переконвертированы из южнокорейской валюты в евро и переведены на счета шести иранских банков в Катаре. Деньги потратят на покупку несанкционных товаров.

Глава ЦБ Ирана также отметил, что раньше в Южной Корее хранилось около семи миллиардов долларов, однако из-за снижения курса местной валюты к доллару сумма уменьшилась.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном. 10 августа США подтвердили освобождение из иранской тюрьмы пятерых американцев. Их поместили под домашний арест.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта со стороны Украины

    Пентагон запланировал проведение реструктуризации Нацгвардии в Вашингтоне

    США разблокировали активы Ирана в обмен на пятерых заключенных

    В США заявили о вероятности потери Украиной Одессы из-за краха ВСУ

    «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ

    Гастроэнтеролог развеял популярный миф о лечении изжоги

    «Луна-25» скорректировала траекторию перелета к спутнику Земли

    Сбитый на подлете к российскому городу беспилотник попал на видео

    В Румынии назвали дату начала международных учений боевой группы НАТО

    Актриса Бри Ларсон снялась в откровенном наряде без нижнего белья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости