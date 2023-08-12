США разблокировали активы Ирана в обмен на пятерых заключенных

США разблокировали активы Ирана за освобождение пяти американцев из тюрьмы

США разблокировали в рамках соглашения об обмене заключенными активы Ирана в размере шести миллиардов долларов, которые удерживались в Южной Корее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя центрального банка Ирана Мохаммада Реза Фарзина.

По его словам, вскоре деньги будут переконвертированы из южнокорейской валюты в евро и переведены на счета шести иранских банков в Катаре. Деньги потратят на покупку несанкционных товаров.

Глава ЦБ Ирана также отметил, что раньше в Южной Корее хранилось около семи миллиардов долларов, однако из-за снижения курса местной валюты к доллару сумма уменьшилась.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном. 10 августа США подтвердили освобождение из иранской тюрьмы пятерых американцев. Их поместили под домашний арест.