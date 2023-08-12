Нурмагомедов рассказал об удивившем его в Калифорнии туалете

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его удивил туалет в США для всех полов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал об удивившем его туалете в одной из кофеен Калифорнии. Высказывание спортсмена опубликовано в аккаунте ZA.KHABIBA в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Подхожу, а там две двери с табличками: "Для всех полов". Подумал: "Что это такое? Куда я попал?" Впервые в жизни такое увидел», — заявил Нурмагомедов.

Боец подчеркнул, что родился и воспитывался в очень традиционной семье. «Я родом из высоких гор, и у нас только два пола», — отметил Нурмагомедов.

Россиянин трижды защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках.