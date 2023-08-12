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17:04, 12 августа 2023Спорт

«Локомотив» вырвал ничью у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» благодаря голу Марадишвили

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 12 августа, и завершилась со счетом 1:1. На 59-й минуте гости не реализовали пенальти. С ударом Бенхамина Гарре справился Илья Лантратов. На 86-й минуте счет открыл защитник самарцев Николай Рассказов. На третьей добавленной ко второму тайму минуте ничью для «железнодорожников» вырвал полузащитник Константин Марадишвили.

Таким образом, «Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав восемь очков. «Локомотив» располагается на шестом месте, имея в активе пять очков.

«Локомотив» в следующем туре 19 августа на выезде сыграет с «Краснодаром». «Крылья Советов» днем раньше на чужом поле встретятся с «Рубином».

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    Алексей Гусев
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