ПСЖ купил у «Барселоны» чемпиона мира Усмана Дембеле

Парижский ПСЖ купил у «Барселоны» форварда сборной Франции Усмана Дембеле. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

26-летний игрок подписал контракт с парижанами до лета 2028 года. Он будет играть за новый клуб под 23-м номером. О сумме трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

«Очень рад присоединиться к ПСЖ, Надеюсь, что буду здесь прогрессировать и радовать болельщиков», — заявил Дембеле. Нападающий — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он забил за трехцветных четыре мяча в 37 матчах.

Помимо «Барселоны», Дембеле выступал за «Ренн» и дортмундскую «Боруссию». Он является обладателем Кубка Германии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, а также три раза становился чемпионом страны.