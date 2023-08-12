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11:44, 12 августа 2023Спорт

ПСЖ купил у «Барселоны» чемпиона мира

ПСЖ купил у «Барселоны» чемпиона мира Усмана Дембеле

Фото: Yukihito Taguchi-USA TODAY Sports / Reuters

Парижский ПСЖ купил у «Барселоны» форварда сборной Франции Усмана Дембеле. Об этом сообщается на сайте столичной команды.

26-летний игрок подписал контракт с парижанами до лета 2028 года. Он будет играть за новый клуб под 23-м номером. О сумме трансфера не сообщается. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

«Очень рад присоединиться к ПСЖ, Надеюсь, что буду здесь прогрессировать и радовать болельщиков», — заявил Дембеле. Нападающий — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции. Он забил за трехцветных четыре мяча в 37 матчах.

Помимо «Барселоны», Дембеле выступал за «Ренн» и дортмундскую «Боруссию». Он является обладателем Кубка Германии, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Испании, а также три раза становился чемпионом страны.

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    Алексей Гусев
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