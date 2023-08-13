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01:49, 13 августа 2023Экономика

Россиянам назвали альтернативу доллару и евро

Финансист Бабин назвал гонконгский доллар альтернативой доллару США и евро
СюжетКурс доллара:

Фото: Thomas White / Reuters

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что альтернативой доллару США и евро для россиян может стать гонконгский доллар. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Курс гонконгского доллара к американскому поддерживается Центробанком Гонконга в узком коридоре уже более 40 лет. Это является одной из основ его монетарной политики», — подчеркнул финансист.

Курс гонконгского доллара в настоящее время составляет 12,59 рублей. За последний месяц валюта подорожала примерно на один рубль.

Во время торгов в пятницу, 11 августа, курс доллара побил новый рекорд, превысив уровень в 99 рублей. Американская валюта обновила максимумы за полтора года, в то время как евро преодолел планку в 109 рублей.

Директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков считает, что рубль начал слабеть из-за роста импорта и увеличения трат россиян. Продолжающееся ослабление российской валюты эксперт назвал вполне логичным.

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    Марина Совина
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