Байдену предрекли трудности во время выборов президента

Reuters: Байдена ждут трудности на выборах из-за расследования против его сына

Президент США Джо Байден столкнется с трудностями при проведении предвыборной кампании из-за того, что расследование по делу его сына выведено на уровень спецпрокурора. Об этом пишет Reuters.

По словам члена Демократической партии высокого ранга, из-за данного шага Министерства юстиции США избирательный штаб американского лидера может столкнуться с затруднениями при проведении агитации. Он считает, что это может серьезно повлиять на переизбрание. «Они подвергаются риску того, что им постоянно будут мешать делать нужный идейный посыл. Каждый раз, когда кто-то предстает перед большим жюри или получает повестку, СМИ будут спрашивать об этом», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что Байден планирует обсуждать экономику, оружие, национальную безопасность Соединенных Штатов, однако «у него будет меньше возможностей для этого».

В публикации также отмечается, что руководство демократов рассчитывало на достижение сделки между Хантером Байденом и прокурором штата Дэлавер Дэвида Вайса. Однако переговоры зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что Вайс получил повышение до спецпрокурора для расследования дела, возбужденного против Хантера Байдена. Вайса назначат на должность спецпрокурора, чтобы он получил дополнительные полномочия в рамках расследования дела о ненадлежащих деловых отношениях сына президента США.