В США назначат спецпрокурора для расследования дела в отношении сына Байдена

В США назначат спецпрокурора для расследования дела сына президента Байдена

Прокурор штата Дэлавер Дэвид Вайс получил повышение до спецпрокурора для расследования дела, возбужденного против сына президента США Джозефа Байдена Хантера. Об этом сообщает Reuters.

Вайса назначат на должность спецпрокурора, чтобы он получил дополнительные полномочия в рамках расследования дела о ненадлежащих деловых отношениях Хантера Байдена.

Также федеральный прокурор, который возбудил дело против Хантера Байдена, заявил, что стороны в деле зашли в тупик в переговорах о признании вины и что судебное разбирательство будет идти в обычном порядке.

Накануне стало известно, что Хантер Байден в то время, когда его отец занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, получал деньги от российских и казахстанских бизнесменов. После этого многие представители демократической партии, к ним относится и сам американский лидер, стали доказывать, что факт получения денег непосредственно самим сыном действующего президента не установлен.

В 2019 году ноутбук Хантера Байдена оказался в ФБР — его принес туда сотрудник ремонтной мастерской, откуда сын президента его так и не забрал. На жестком диске оказались скандальные фотографии, а также переписка.