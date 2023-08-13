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11:46, 13 августа 2023Интернет и СМИ

Названы причины провала контрнаступления ВСУ

Bild: контрнаступление ВСУ проваливается из-за тактических просчетов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за тактических просчетов. Такая причина неудач Киева приводится в секретном документе бундесвера, который оказался в распоряжении издания Bild.

«Сама украинская оперативная доктрина оказывает негативное влияние на эффективность боевых бригад, которые в основном готовятся в Германии. Их собственные подразделения иногда делятся на такие мелкие части, что, хотя каждое из них что-то делает, четкого совместного руководства боем не существует», — сказано в материале.

При этом у ВСУ отсутствуют навыки маневрирования, которые помогли бы достичь огневого превосходства. Еще одним фактором названы «нерешительные поставки оружия» партнерами Киева. Кроме того, задачу украинских военных усложняет необходимость прорываться через огромные минные поля и превосходство российской авиации.

Тем временем на самой Украине в провале контрнаступления обвинили НАТО. В материале УНИАН проблемой названо то, что в доктринах НАТО учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, однако ВС РФ обладает гораздо более сильной авиацией.

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    Олег Давыдов
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