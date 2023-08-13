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12:21, 13 августа 2023Бывший СССР

ВСУ разрушили штаб гуманитарной помощи в Херсонской области

ВСУ разрушили крупнокалиберным снарядом штаб гумпомощи в Херсонской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе обстрела разрушили штаб гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципального округа.

Как отмечается, удар по штабу был нанесен рано утром 13 августа с правого берега Днепра. Украинские военные использовали крупнокалиберные снаряды.

В результате прямого попадания здание оказалось разрушено. При этом никто не пострадал.

Как уточнили в администрации, ранее штаб уже подвергался атакам со стороны ВСУ. Так, в начале июля мощный взрыв произошел всего в метре от здания, когда там выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области саперы нашли схрон с боеприпасами, оставленный украинскими диверсантами. Тайник обнаружили с помощью миноискателя.

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    Варвара Кошечкина
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