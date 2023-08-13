Манчини ушел с поста главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини ушел в отставку с поста главного тренера сборной Италии. Об этом сообщается на сайте Итальянской федерации футбола (FIGC).

В организации отметили, что приняли заявление от специалиста, полученное поздно вечером в субботу, 12 августа. FIGC пообещала объявить имя нового главного тренера в ближайшие дни.

Манчини возглавил сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом Европы 2020 года и дважды брала серебряные медали Лиги наций УЕФА.

С 2017 по 2018 год Манчини работал в «Зените». При нем команда не смогла попасть в тройку призеров чемпионата России.

