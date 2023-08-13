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23:51, 13 августа 2023Бывший СССР

Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост

Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост накануне, 12 августа. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

В ролике Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно отвечают на действия российских военных в ходе спецоперации. В качестве примера он упомянул «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

12 августа Минобороны России заявило, что около 15:00 Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Снаряд был обнаружен и сбит в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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    Марина Совина
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