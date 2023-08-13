Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост
Зеленский признал ответственность Украины за попытку атаковать Крымский мост
Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост накануне, 12 августа. Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
В ролике Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно отвечают на действия российских военных в ходе спецоперации. В качестве примера он упомянул «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».
12 августа Минобороны России заявило, что около 15:00 Украина пыталась нанести удар по Крымскому мосту переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Снаряд был обнаружен и сбит в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО).