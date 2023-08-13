Франция досрочно выполнила поставленную цель по обучению военных ВСУ

Париж выполнил поставленную на 2023 год цель по обучению военных ВСУ

Франция в начале августа выполнила поставленную на 2023 год цель по обучению бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучив шесть тысяч человек. Об этом в интервью газете Var-Matin заявил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Несмотря на досрочное выполнение планов, Париж продолжит обучение украинских солдат, сообщил он. По словам французского политика, контрнаступление Киева требует нового поколения военных.

Лекорню добавил, что Париж продолжает поддержку Киева, предоставляя военную технику и ежемесячно поставляя снаряды калибра 155 миллиметров.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP.