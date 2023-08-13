Трудящиеся Нигера потребовали немедленной отмены санкций

RTN: профсоюзы Нигера потребовали от ЭКОВАС немедленной отмены санкций

Объединение профсоюзов трудящихся Нигера потребовало у Экономического объединения стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) немедленной отмены жестких санкций против страны. Об этом сообщает нигерский государственный телеканал RTN.

«Мы решительно осуждаем жесткие санкции, введенные ЭКОВАС и ЗАЭВС против Нигера и требуем немедленно отменить их. Мы также осуждаем действия Нигерии, которая прекратила подачу электроэнергии в нашу страну в нарушение действующего двустороннего контракта», — заявило руководства профцентра.

Помимо этого, представители объединения поддержали военных, пришедших к власти в Нигере и освободивших народ «от диктата Франции, пытающейся сохранить контроль над африканскими народами». Они также отметили патриотичную борьбу мятежников, направленную на обеспечение безопасности и территориальной целостности Нигера, и поблагодарили все государства, которые поддерживают усилия нигерского народа в достижении мира и справедливости.

Ранее стало известно, что устроившие государственный переворот в Нигере мятежники отказываются идти на условия ЭКОВАС. По данным телеканала Al Arabiya, стоящие во главе переворота военные не готовы проявлять гибкость в отношении выдвинутых требований.