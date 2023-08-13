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12:47, 13 августа 2023Мир

Мятежники в Нигере отказались идти на условия ЭКОВАС

Al Arabiya: мятежники в Нигере отказываются идти на условия ЭКОВАС

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Мятежники, устроившие государственный переворот в Нигере, отказываются идти на условия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом стало известно саудовскому телеканалу Al Arabiya.

По его данным, стоящие во главе переворота военные не готовы проявлять гибкость в отношении выдвинутых требований. В то же время утверждается, что контакты между ЭКОВАС и мятежниками продолжаются.

Ранее сообщалось, что жители столицы Нигера Ниамей начали переселяться в соседние города на фоне возможного вторжения со стороны стран ЭКОВАС. В городе также не работает водопровод и зафиксировано длительное отключение электричества.

До этого главы стран ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере.

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    Полина Матюхина
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