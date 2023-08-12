Жители столицы Нигера начали переселяться из-за угрозы интервенции ЭКОВАС

Al Arabiya: жители столицы Нигера уезжают в другие города из-за угрозы вторжения

Жители столицы Нигера Ниамея уезжают в соседние города из-за угрозы вторжения со стороны представителей Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала, жители города начали переселяться из-за угрозы военной операции, которую ЭКОВАС может начать против мятежников, захвативших власть в республике.

Сейчас в Ниамее зафиксировано длительное отключение электричества, так как Нигерия прекратила его подачу в рамках станционных ограничений. Кроме того, в городе не работает водопровод.

Ранее сообщалось, что встречу руководителей генштабов стран-членов ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесли. Причиной, по данным источника Al Arabiya, стала неготовность войск государств, входящих в сообщество.

При этом известно, что перед этим главы ЭКОВАС договорились «как можно скорее» начать военную операцию в Нигере, руководство которого было свергнуто в результате мятежа.