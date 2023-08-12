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11:12, 12 августа 2023Мир

ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск

Al-Arabiya: ЭКОВАС перенес встречу по ситуации в Нигере из-за неготовности войск

Фото: Mahamadou Hamidou / Reuters

Заседание руководителей Генеральных штабов государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере перенесли из-за неготовности войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

«Заседание командующих армиями ЭКОВАС по ситуации в Нигере перенесено из-за неготовности войск», — сказал источник Al-Arabiya.

Ранее главы ЭКОВАС в ходе саммита объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара сообщил, что начальники штабов проведут еще несколько встреч для уточнения деталей, но есть согласие лидеров стран сообщества для начала операции.

10 августа мятежники в Нигере заявили и.о. замгоссекретаря США Виктории Нуланд, что ликвидируют задержанного президента Мохамеда Базума в случае интервенции в государство.

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    Кристина Есикова
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