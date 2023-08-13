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04:27, 13 августа 2023Из жизни

Кинолог рассказал об особенностях ухода за пожилыми собаками

Кинолог Голубев: пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе

Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com

Пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе. Забота хозяина позволит питомцам прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Следите за рационом пожилого питомца, чаще осматривайте собаку, а также не забывайте о профилактических походах к ветеринарному врачу», — посоветовал эксперт.

Голубев также рекомендовал уделять достаточно времени четвероногому другу и не забывать о ежедневных нагрузках, как физических, так и умственных.

Кинолог Голубев назвал сбалансированное питание залогом крепкого здоровья любой собаки. По словам эксперта, животным в возрасте важно иметь рацион, обогащенный белками, но при этом содержащий меньше жиров. С пищей пожилой питомец должен получать все необходимые минеральные вещества и витамины.

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Кроме того, пища для собаки должна быть такой, чтобы ее можно было без труда пережевывать. Также питомца в возрасте нужно чаще водить в ветеринару на профосмотр. Это нужно делать раз в полгода, особенно если псу больше десяти лет, посоветовал Голубев.

«Помимо профилактических осмотров у ветеринарного врача, возьмите себе за привычку регулярно следить за питомцем самостоятельно», — отметил кинолог.

Хозяину следует стараться укреплять иммунитет животного, защищать от стресса и переохлаждений резюмировал Голубев.

Ранее кинолог рассказал, что каждому желающему завести щенка необходимо подготовить свой дом к появлению животного, а также приобрести необходимый инвентарь и познакомиться со специалистами.

В частности, Владимир Голубев призвал будущих собаководов убедиться в том, что у собаки есть документы. Вне зависимости от породы, вместе с питомцем нужно получить ветеринарный паспорт, желательно международного образца

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    Марина Совина
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