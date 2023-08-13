В Нигере разогнали демонстрацию в поддержку свергнутого президента

Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку свергнутого президента Базума

Полиция Нигера разогнала демонстрацию в поддержку президента Мохамеда Базума, который был свергнут. Об этом сообщило местное издание Aïr Info в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел утром в воскресенье, 13 августа. «Этим утром... манифестация в поддержку свергнутого президента... была разогнана национальной полицией», — говорится в публикации. Кроме того, в результате происшествия одного из организаторов демонстрации задержали.

Ранее в этот же день стало известно, что объединение профсоюзов трудящихся Нигера потребовало у Экономического объединения стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) немедленной отмены жестких санкций против страны. Помимо этого, руководство профцентра поддержало военных, пришедших к власти в Нигере и освободивших народ «от диктата Франции, пытающейся сохранить контроль над африканскими народами».