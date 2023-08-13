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17:26, 13 августа 2023Интернет и СМИ

Названы последствия продолжения атак Киева на объекты в Черном море

Independent: атаки Киева на объекты в Черном море спровоцируют новый конфликт

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Атаки официального Киева на различные объекты в Черном море потенциально могут привести к серьезным последствиям. Одним из них колумнист The Independent Мари Дежевски назвала возможный новый военный конфликт, в который будут вовлечены новые государства.

Дежевски отметила, что террористические атаки Украины стали следствием того, что Киев не может добиться успехов в ходе своего контрнаступления. Однако такая тактика президента страны Владимира Зеленского может спровоцировать новые вооруженные противостояния в черноморском регионе.

«Москва может принять более решительные ответные меры против Киева и западных регионов Украины», — констатировала Дежевски.

При этом, по мнению журналистки, достаточно сложно оценить реальный успех контрнаступления сразу по нескольким причинам. Позиция российской стороны «либо блокируется на большей части Запада, либо вызывает недоверие». Доступ же журналистов к линии фронта опасен и контролируется преимущественно украинскими медиа-менеджерами.

Ранее стало известно, что страны Североатлантического альянса при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) надеялись на чудо, которое пообещал Киев. Такое заявление сделал один из американских офицеров, участвовавший в подготовке украинских военнослужащих.

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    Олег Давыдов
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