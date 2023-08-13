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15:42, 13 августа 2023Среда обитания

В одном из затопленных районов Приморья зазвучала сирена

Mash: в затопленном микрорайоне Междуречье в Уссурийске зазвучала сирена

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В затопленном в результате тайфуна «Ханун» микрорайоне Междуречье в Уссурийске (Приморский край) зазвучала сирена — таким образом местных жителей призвали готовиться к эвакуации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за прорыва дамбы на фоне тайфуна более 500 домов в микрорайоне «Семь ветров» оказались затоплены. Подъем уровня воды в затопленных районах продолжается. На данный момент эвакуировано и переправлено в безопасные районы уже более тысячи человек.

Ранее жители Уссурийска рассказали «Ленте.ру» об отключении электричества из-за наводнения.

Мощные ливни на юге Приморья начались 9 августа. Ранее в этот же день в пресс-службе МЧС заявили, что тайфун «Ханун», принесший сильное наводнение, покинул регион. В связи с этим, отметил представитель ведомства, ожидается улучшение паводковой обстановки. Кроме того, он уточнил, что накануне больших осадков с учетом прогноза погоды в Приморье были заблаговременно сосредоточены подразделения МЧС.

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    Полина Кислицына
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