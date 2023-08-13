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06:47, 13 августа 2023Среда обитания

Принесший в Приморский край сильное наводнение тайфун покинул регион

МЧС России: принесший в Приморский край наводнение тайфун «Ханун» покинул регион

Фото: EMERCOM of Russia / via Globallookpress.com

Тайфун «Ханун», которые принес в Приморье сильное наводнение, покинул регион. В связи с этим ожидается улучшение паводковой обстановки, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Приморье покинул тайфун "Ханун" — ожидается улучшение паводковой обстановки», — сказано в официальном сообщении.

Также уточняется, что накануне больших осадков с учетом прогноза погоды в Приморье были заблаговременно сосредоточены подразделения МЧС. Специалисты оперативно эвакуировали население и провели спасательные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Приморье в результате паводка из-за дождей пострадали 65 населенных пунктов. По сообщениям местных властей, всего оказались подтоплены 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около двух тысяч приусадебных участков. По состоянию на 12 августа режим чрезвычайной ситуации действует в 15 муниципалитетах Приморье.

Также сообщалось, что разрушительные последствия тайфуна «Ханун» в Приморье отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова.

В Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города (это наводнение стало самым мощным для Уссурийска за последние десять лет).

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    Марина Совина
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