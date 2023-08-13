Опергруппа МЧС России выехала в Приморье

Куренков отправил оперативную группу МЧС РФ в Приморье из-за тайфуна «Ханун»

Разрушительные последствия тайфуна «Ханун» в Приморье отправилась ликвидировать оперативная группа МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова. Об этом сообщает ТАСС.

Опергруппу возгласил директор департамента оперативного управления генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.

В настоящий момент известно о затоплении семи многоквартирных и 729 частных домов в регионе, из-за паводка, вызванного дождями, оказались повреждены 65 населенных пунктов, в Уссурийске пострадало 35-40 процентов территории города (это наводнение стало самым мощным для Уссурийска за последние десять лет).

Сообщается, что жилые постройки затопило, поскольку уровень воды в реке Раздольной поднялся до рекордной отметки в 10 метров, что больше высоты дамбы, которая защищала микрорайон «7 Ветров». Сооружение не выдержало.