Лада Дэнс вновь вышла на связь после ДТП

«Аргументы и факты»: Лада Дэнс сообщила об улучшении своего состояния после ДТП

Певица, актриса и телеведущая Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) вновь вышла на связь и сообщила о своем состоянии после ДТП. Об этом она рассказала в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

По словам артистки, ее состояние стабилизировалось. Она отметила, что врачи дают благоприятный прогноз в ее лечении. Звезда призналась, что ей стало проще разговаривать, однако движения все еще даются сложно.

Кроме того, Лада Дэнс ответила на вопрос о возможном избавлении от псевдонима. «Конечно, останусь Дэнс. Но нужно время», — заключила она.

В этот же день директор артистки Сергей Пудовкин рассказал, что Лада Дэнс не способна самостоятельно передвигаться, у нее также есть проблемы с речью. При этом он добавил, что врачи исключили перелом позвоночника у артистки.

Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.