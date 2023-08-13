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18:58, 13 августа 2023Экономика

Акционеры проблемного швейцарского банка решили подать в суд из-за убытков

FT: сотни акционеров Credit Suisse подадут в суд из-за убытков от поглощения UBS

Фото: Lam Yik / Reuters

Сотни акционеров Credit Suisse решили обратиться в суд из-за убытков, причиненных им в результате поглощения проблемного банка его конкурентом UBS. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Иск от лица около 500 акционеров Credit Suisse подаст в суд Цюриха 14 августа Швейцарская ассоциация защиты инвесторов (The Swiss Investor Protection Association, SASV). Вердикт ожидается в течение года.

В ходе покупки Credit Suisse банк UBS заплатил 3 миллиарда швейцарских франков (около 3,4 миллиарда долларов), что более чем вдвое меньше реальной рыночной капитализации банка в последний торговый день перед закрытием сделки. Среди истцов много бывших сотрудников рухнувшей кредитной организации, которые долгие годы получали вознаграждение за работу в виде акций.

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Генеральный секретарь SASV Арик Решке рассказал, что некоторые из них в рамках поглощения получили за бумаги, которые 15 лет назад стоили 80 франков, всего по 0,76 швейцарского франка. Он подчеркнул, что бывшие сотрудники «потеряли все», несмотря на лояльность к Credit Suisse, которую сохраняли годами.

Credit Suisse — один из крупнейших и старейших банков Швейцарии — пережил резкий обвал акций на волне весеннего «банковского кризиса», запущенного крахом американского Silicon Valley Bank. Сначала швейцарский банк обратился к местному ЦБ за кредитом в размере 50 миллиардов франков (54 миллиарда долларов), но позже проблемного конкурента согласился выкупить UBS. Сделка завершилась в середине марта. Расследование краха Credit Suisse парламентская комиссия Швейцарии засекретила на 50 лет.

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    Софья Ермакова
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