Guancha: в США откажутся от масштабной помощи Украине перед выборами президента

В США откажутся от масштабной помощи Украине перед президентскими выборами, сообщает китайское издание Guancha.

По словам автора материала, партиям следует учитывать мнение избирателей. В статье говорится, что население Соединенных Штатов все больше недовольно ухудшением своего материального положения из-за того, что власти страны «выбрасывают деньги в бездонную яму».

«Любой американский политик, каким бы глупым он ни был, не станет выбирать такой путь, по крайней мере, на время выборной компании», — пишет автор.

Ранее претендент на должность президента США Вивек Памасвами пообещал в случае победы на выборах в 2024 году не пустить Украину в НАТО. «Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — отметил он.

