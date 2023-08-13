Киев пожаловался на нехватку саперов

Глава Минобороны Украины Резников пожаловался на нехватку саперов в ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас недостаточно подготовленных саперов, из-за чего наступательные возможности армии ограничены. На это в интервью газете The Guardian пожаловался глава Минобороны республики Алексей Резников.

«У нас есть опытные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров на востоке и юге Украины», — признал он.

Министр отметил, что Киеву критически необходимо оборудование для разминирования. Речь идет как о тралах, так и о зарядах для создания проходов в минных полях.

Помимо этого, он назвал «жизненно необходимым» расширение и ускорение подготовки саперов. «Саперы нужны здесь и сейчас», — сказал Резников, говоря о том, чем страны Запада могут помочь ВСУ.

Ранее сообщалось, что Франция раньше срока выполнила цель по подготовке бойцов ВСУ, поставленную на текущий год. Несмотря на это, Париж планирует продолжить обучение солдат.