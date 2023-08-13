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10:25, 13 августа 2023Бывший СССР

Раскрыты детали боев за Урожайное

«Военкоры русской весны» сообщили о попытках оттеснить ВСУ из Урожайного

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные пытаются вытеснить Вооруженные силы Украины (ВСУ) из северной части поселка Урожайный. Детали боев раскрыл Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на бойцов батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР).

«Бойцы батальона "Восток" сообщают последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей артиллерии не допросишься — она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев — обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь», — сказано в сообщении.

Авторы канала отметили, что после того, как россиян выдавили с позиций в лесополосе на подступах к Урожайному, у противника открылись дополнительные возможности. При этом удерживать сам поселок «стало гораздо сложнее».

«Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости. Возможно, удастся выправить положение», — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ смогли прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на направлении Времевского выступа запорожского фронта после двух недель ожесточенных боев. При этом военнослужащие российской армии продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта

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    Олег Давыдов
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