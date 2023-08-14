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16:08, 14 августа 2023Бывший СССР

Замглавы МИД Литвы подал в отставку из-за вождения в нетрезвом виде

Замглавы МИД Литвы Адоменас подал в отставку из-за вождения в нетрезвом виде

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас подал в отставку из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает телеканал LNK.

Отмечается, что автомобиль, за рулем которого находился замглавы литовского МИД, полиция остановила во время утреннего рейда в субботу, 12 августа, в городе Аланта. Как сообщил сам дипломат, в крови у него было обнаружено 0,62 промилле алкоголя.

Представитель главного комиссариата полиции Утянского уезда Аста Шуминене уточнила, что в отношении Адоменаса был составлен протокол об административном правонарушении, сам он признал свою вину. Позднее на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) политик заявил, что сожалеет о случившемся, приносит извинения и уходит со своего поста.

Ранее сообщалось, что о своем уходе с должности объявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. По его словам, заявление о своей отставке и текущего правительства он подаст в четверг, 17 августа.

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    Георгий Нестеров
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