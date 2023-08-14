Крупнейшая авиакомпания России назвала срок выкупа иностранных самолетов

«Аэрофлот» сообщил о намерении выкупить 61 иностранный самолет до конца года

«Аэрофлот» намерен до конца года завершить сделку по страховому урегулированию по самолетам иностранных лизингодателей, сообщил «Ведомостям» гендиректор крупнейшей российской авиакомпании Сергей Александровский.

При этом число подлежащих выкупу лайнеров выросло с 47 до 61. В их числе — дальнемагистральные и среднемагистральные самолеты всей группы компаний, в том числе перевозчиков «Россия» и «Победа». Сейчас в российском реестре находятся 102 воздушных судна «Аэрофлота», что позволяет компании с «определенным комфортом» выполнять международные полеты, подчеркнул Александровский.

После ввода российских войск в Украину США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. Они ввели запрет на поставку в Россию новых самолетов и комплектующих к ним, а также на ремонт и техобслуживание для отечественных перевозчиков.

Кроме того, власти западных стран обязали компании до конца марта 2022 года прекратить сотрудничество с российскими авиакомпании и забрать у них лайнеры, находящиеся в лизинге. Из-за этого в иностранных аэропортах арестовали десятки самолетов, находившихся в эксплуатации у отечественных перевозчиков, и Минтранс России запретил вывоз авиатехники на ремонт за границу без согласования с Минобороны и ФСБ.

Сейчас в распоряжении российских авиакомпаний около 150-160 самолетов без двойной регистрации, которые могут летать за рубеж, сообщил газете источник. До украинского конфликта таких было 750.

Чтобы увеличить число бортов для полетов за рубеж, власти России выделили на выкуп самолетов из лизинга 300 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). На эти деньги «Аэрофлот» уже приобрел 18 лайнеров, находившихся ранее в финансовом лизинге.

Однако в июле российские перевозчики пожаловались, что им может не хватить денег и времени на выкуп западных самолетов, так как Минтранс медлит с распределением средств из ФНБ. К тому моменту министерство уже должно было представить критерии отбора авиакомпаний, которые получат часть из 300 миллиардов рублей льготного финансирования, а также определить, какую сумму получит каждый претендент. Однако в семи частных авиакомпаниях сообщили, что Минтранс так и не принял необходимых решений. При этом на закрытие сделок по выкупу оставалось меньше трех месяцев, поскольку разрешения от регуляторов ЕС действуют до 30 сентября.