Бизнес оценил последствия введения «честных ценников»

АКОРТ: «честные ценники» приведут к росту издержек ретейла и ошибкам в расчетах

За введением в России «честных ценников», отражающих не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр, могут последовать издержки для бизнеса и увеличение рисков ошибок в расчетах. Об этом в интервью «Прайму» заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его оценке, ассортимент магазинов у дома составляет около 5 тысяч товарных наименований (SKU), а в более крупных торговых точках этот показатель еще больше. При этом подавляющее большинство товаров уже взвешены и упакованы производителем, отметил Караваев. Ручной пересчет для вычисления стоимости за килограмм или литр приведет к увеличению издержек ретейла, а также увеличит количество ошибок, вызванных человеческим фактором, объяснил глава АКОРТ.

По мнению эксперта, потребители защищены законом, а проблемы введения их в заблуждение нет — на упаковке производитель обязан указывать все необходимые данные, включая вес и объем товара. Караваев привел данные исследования Роскачества, согласно которому 76 процентов россиян всегда обращают внимание на вес продукта и еще 21 процент — время от времени.

Также все участники опроса замечали снижение объемов некоторых товаров в магазинах. «Иными словами, покупатель осведомлен и имеет все возможности, чтобы отследить возможные изменения веса или объема приобретаемых товаров», — подытожил председатель президиума АКОРТ.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение парламента законопроект «О честной цене», обязывающий магазины указывать в ценниках не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр, 6 июня. Он объяснил инициативу необходимостью защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверную информацию о реальной стоимости продукта.

Минпромторг осудил данные закон и выступил против него. По мнению ведомства, в случае принятия поправок торговлю ждут значительные расходы для пересчета, которые отразятся на стоимости товаров. В министерстве также обратили внимание, что для ряда продуктов закон не представляет актуальность, среди них — чай, кофе, чипсы и другие.