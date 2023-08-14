В Минпромторге оценили законопроект о честной цене

Минпромторг раскритиковал законопроект о цене товаров за килограмм и литр

Министерство промышленности и торговли России рассмотрело законопроект о честной цене, который предполагает внесение поправок в закон «О защите прав потребителей». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ведомство.

Минпромторг осудил закон об указании цен товаров за килограмм и литр и выступил против него. В случае принятия поправок торговлю ждут значительные расходы для пересчета, которые отразятся на стоимости товаров. Ведомство выразило свою позицию в письме в Государственно-правовое управление президента.

В министерстве призвали отказаться от законопроекта, поскольку для ряда продуктов он не представляет актуальность. Среди них — чай, кофе, чипсы и другие.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение парламента законопроект «О честной цене», обязывающий магазины указывать в ценниках не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр. Он призвал защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверные данные о реальной стоимости продукта.