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04:42, 14 августа 2023Экономика

В Минпромторге оценили законопроект о честной цене

Минпромторг раскритиковал законопроект о цене товаров за килограмм и литр

Фото: Unsplash

Министерство промышленности и торговли России рассмотрело законопроект о честной цене, который предполагает внесение поправок в закон «О защите прав потребителей». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ведомство.

Минпромторг осудил закон об указании цен товаров за килограмм и литр и выступил против него. В случае принятия поправок торговлю ждут значительные расходы для пересчета, которые отразятся на стоимости товаров. Ведомство выразило свою позицию в письме в Государственно-правовое управление президента.

В министерстве призвали отказаться от законопроекта, поскольку для ряда продуктов он не представляет актуальность. Среди них — чай, кофе, чипсы и другие.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес на рассмотрение парламента законопроект «О честной цене», обязывающий магазины указывать в ценниках не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр. Он призвал защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверные данные о реальной стоимости продукта.

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    Марина Совина
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