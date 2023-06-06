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18:07, 6 июня 2023Экономика

Ценники в российских магазинах предложили сделать честнее

В ГД предложили обязать магазины указывать на ценниках стоимость за литр или килограмм

Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Вице-спикер Госдумы (ГД) Борис Чернышов внес на рассмотрение парламента законопроект «О честной цене», обязывающий магазины указывать в ценниках не только стоимость единицы товара, но и цену за его килограмм или литр. Соответствующие поправки предлагается внести в ФЗ «О защите прав потребителей».

Сам автор поправок объяснил их необходимостью защитить покупателей от злоупотребления их доверием и дать им достоверную информацию о реальной стоимости продукта.

Депутат, комментируя инициативу в своем Telegram-канале, посетовал, что честная упаковка в последние годы стала редкостью, а «производители продуктов и бытовой химии словно соревнуются, кто сумеет продать меньше товара за те же деньги». В результате, по его словам, молоко продается в бутылках по 0,9 литра, крупы в пакетах — по 0,8 килограмма, а «стандартная пачка сливочного масла за 15 лет похудела на четверть».

Чтобы не дать производителям хитрить и дальше, зампред Госдумы и предложил дополнить закон «О защите прав потребителей» прямым требованием указывать на ценниках стоимость килограмма или литра.

Ранее жительница США под ником @heywhatsupdawg опубликовала в TikTok ролик, в котором сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 годах. Как выяснилось, базовые товары подорожали за это время в среднем на 42 процента.

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    Дмитрий Воронин
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