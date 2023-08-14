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10:27, 14 августа 2023Силовые структуры

Боец «Азова» заочно получил пожизненный срок за расстрел военнослужащего ДНР

В ДНР заочно приговорили к пожизненному сроку бойца «Азова» за расстрел военного

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной Республики заочно приговорил к пожизненному сроку бойца бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Николая Куща за расстрел раненого военнослужащего Народной милиции ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Кущ признан виновным по пунктам «б», «в», «л» части 2 статьи 105 («Убийство»), а также по статье 356 («Применение запрещенных методов ведения войны») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По версии следствия, в середине апреля 2022 года на подконтрольной Украине территории в Мариуполе Кущ выстрелил из автомата АК-74 в военнослужащего ДНР, который не мог оказать ему сопротивление ввиду ранения. После этого обвиняемый забрал у мужчины оружие и произвел контрольный выстрел в голову, нанеся смертельное ранение.

Отмечается, что одним из доказательств совершения преступления стала опубликованная в сети запись с налобной боевой камеры осужденного.

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    Екатерина Власова
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