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19:19, 14 августа 2023Ценности

Раскрыты действенные способы удалить желтые пятна с постельного белья

Фото: Cassidy Dickens / Unsplash

Эксперт по экологически чистой уборке Кэтлин Белл раскрыла действенные способы удалить желтые пятна с постельного белья. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Специалистка рассказала, что кремы, масла и лосьоны для тела могут оставлять загрязнения на ткани. Помимо этого, пот и выделяемое кожей головы сало оставляет на белье следы.

По словам эксперта, удалить появившиеся загрязнения можно с помощью шампуня. Так, она посоветовала нанести продукт на ткань и замочить ее на некоторое время в теплой воде. «Затем просто постирайте изделия», — добавила она.

Кроме того, Белл также отметила, что с пятнами и неприятными запахами на ткани хорошо справляется белый уксус, разбавленный с водой. Собеседница издания уточнила, что достаточно использовать полстакана упомянутого натурального средства.

В заключение женщина напомнила, что ультрафиолетовые лучи убивают микробы и осветляют материал, вследствие чего рекомендуется сушить белье на солнце.

В мае Кэтлин Белл назвала пять главных ошибок при стирке постельного белья. По ее словам, простыни необходимо очищать от грязи и накопившихся частиц пота каждую неделю. В то же время эксперт отметила, что при экономии электроэнергии и продлении срока службы изделий можно выставить на стиральной машине температуру в 30 градусов.

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    Екатерина Ештокина
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