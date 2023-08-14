Последствия аномальной жары в Европе почувствовала еще одна страна

ECIU: Британию ожидает дефицит фруктов и овощей из-за засухи на юге Европы

Великобритания рискует столкнуться с нехваткой ряда овощей и фруктов из-за продолжающейся аномальной жары в южноевропейских странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад аналитиков Подразделения энергетической и климатической разведки (ECIU).

Продолжающаяся засуха в Средиземноморье может поставить под угрозу поставки цветной капусты, брокколи, клубники, огурцов, помидоров, лука и других популярных в королевстве продуктов здорового питания. Большая часть из вышеперечисленной продукции не выращивается в Великобритании. Кроме того, дефицит может затронуть лимоны, сладкие перцы, апельсины и виноград, предупреждают эксперты.

Согласно данным аналитиков, в 2022 году на продукцию из средиземноморских стран приходилось более четверти продовольственного импорта Великобритании. Речь идет о поставках 9,8 миллиона тонн на общую сумму 16 миллиардов фунтов стерлингов. Одним из ключевых импортеров традиционно выступила Испания, переживающая в настоящее время одну из самых сильных экстремальных засух.

До недавнего времени из средиземноморского региона в Великобританию поступало более половины лимонов и сладкого перца (от суммарного импорта — «Лента.ру»), две трети апельсинов, 40 процентов винограда, около 80 процентов оливкового масла. Нехватка может спровоцировать усиление продовольственной инфляции в королевстве, пришли к выводу специалисты из ECIU.

Ранее газета Financial Times сообщила о разработке Министерством финансов Великобритании специального плана по борьбе с инфляцией в королевстве. Особое внимание власти уделят процентным ставкам, которые выплачивают граждане. Также ожидается, что местное правительство возьмет под контроль розничные цены на топливо и продукты.

В конце прошлого года глава Минфина Джереми Хант назвал инфляцию «врагом номер один». По итогам июня 2023-го годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 7,9 процента, однако потребительские цены, напротив, выросли на 0,1 процента.