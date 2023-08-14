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19:28, 14 августа 2023Забота о себе

Онколог предупредила о предвестниках рака кожи

Онколог Антонова рассказала о предраковых новообразованиях на коже

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог-онколог Ольга Антонова перечислила виды доброкачественных образований на коже, которые склонны становиться злокачественными. Ее цитирует «Москва 24».

Антонова предупредила, что к предраковым состояниям кожи относятся старческая кератома, пигментная ксеродерма и кожный рог. «Среди таких новообразований — кератоакантома, представляющая собой круглый или овальный узел красновато-синего или телесного цвета. В центре он имеет углубление, заполненное роговыми массами», — рассказала врач.

Еще одним предвестником рака Антонова назвала старческую кератому, которая обычно появляется у людей старше 35 лет и выглядит как пятно на коже, диаметром до 2,5 сантиметра. Со временем оно уплотняется, покрывается корочкой и меняет цвет с желтого до темно-коричневого.

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Кожный рог, согласно описаниям онколога, — это похожее на конус новообразование желтого цвета с красной каймой. По словам Антоновой, оно появляется на открытых участках тела. «Опасной может быть и пигментная ксеродерма, представляющая собой пятна, которые со временем превращаются в бородавчатые разрастания», — отметила врач.

Антонова добавила, что, заметив одно из названых изменений на коже, следует обратиться к врачу, который определит, есть ли риск развития онкозаболевания, и назначит лечение. «Если новообразования вовремя удалить, они не переродятся в злокачественную опухоль», — заключила онколог.

Ранее заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» Анастасия Марьенко предостерегла россиян от удаления родинок у косметологов. По ее словам, они являются индикаторами для определения рака.

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    Екатерина Улитина
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