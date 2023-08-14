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09:27, 14 августа 2023Экономика

Спрогнозирован дефицит бюджета России в 2024 году

Орешкин: дефицит бюджета в 2024-м сохранится примерно на уровне текущего года

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Помощник президента России Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС спрогнозировал, что дефицит федерального бюджета по итогам 2024 года сохранится примерно на уровне текущего 2023-го.

По его словам, сейчас бюджетная ситуация не несет рисков для макроэкономической стабильности. По итогам следующего года дефицит бюджета сохранится на уровне текущего, около двух процентов ВВП, добавил Орешкин.

Ранее Министерство финансов сообщило, что по итогам января-июля 2023 года дефицит российского бюджета предварительно достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8 процента ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год. Ведомство также впервые в текущем году объявило, что динамика бюджетных расходов вернулась на нормальный уровень. Общие расходы бюджета за семь месяцев текущего года составили 17,34 триллиона рублей (плюс 14 процентов год к году).

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