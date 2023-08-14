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11:47, 14 августа 2023Россия

Шесть дронов ВСУ уничтожили в приграничном российском регионе

РИА Новости: средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ в Курской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Шесть ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать 13 августа различные объекты в двух районах Курской области. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в приграничном российском регионе.

Собеседник агентства пояснил, что все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Он отметил, что один дрон был сбит в Суджанском районе, еще два подбили в Рыльском районе.

Источник заверил, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Минобороны России докладывало о пресечении атаки беспилотника ВСУ над Курской областью. В ведомстве разъяснили, что разрушений на земле допущено не было.

Ранее в Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством. Дрон относился к самолетному типу.

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    Анна Щербакова
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