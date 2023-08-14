Шесть дронов ВСУ уничтожили в приграничном российском регионе
Шесть ударных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать 13 августа различные объекты в двух районах Курской области. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб в приграничном российском регионе.
Собеседник агентства пояснил, что все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Он отметил, что один дрон был сбит в Суджанском районе, еще два подбили в Рыльском районе.
Источник заверил, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.
До этого Минобороны России докладывало о пресечении атаки беспилотника ВСУ над Курской областью. В ведомстве разъяснили, что разрушений на земле допущено не было.
Ранее в Курской области обнаружили беспилотник со взрывным устройством. Дрон относился к самолетному типу.