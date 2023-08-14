Назван недостаток складных смартфонов

Android Authority: в складных смартфонах плохо оптимизировано ПО

Журналист издания Android Authority Райан Хейнс назвал ключевой недостаток складных устройств. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалиста, все протестированные им складные девайсы имели общую проблему, связанную с программным обеспечением. Хейнс заявил, что существующие операционные системы плохо оптимизированы под аппараты с гибким экраном, так как доля последних на рынке смартфонов не очень велика.

В качестве примеров автор привел устройства серий Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. По словам журналиста, на большом экране Galaxy Z Fold многие приложения кажутся огромными, так как ПО автоматически растягивает их размеры — при этом программы не оптимизированы под такие габариты. На экране Galaxy Z Flip также есть проблема с размерами приложений и многозадачностью.

Райан Хейнс отметил, что часто разработчики не берутся оптимизировать даже очень популярные программы. Так, по его словам, в картографическом сервисе Google Maps почти весь интерфейс с кнопками скрыт за пределами дисплея.

В заключении журналист подчеркнул, что производители складных смартфонов, однако, добились большого прогресса. Так, гибкие дисплеи устройств стали гораздо прочнее, чем экраны в первых поколениях телефонов.

В конце июля аналитики Counterpoint предсказали рост рынка складных смартфонов в ближайшие годы. По оценке специалистов, по итогам 2023 года рынок складных девайсов будет оценен в 18,6 миллиона долларов.