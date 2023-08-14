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16:53, 14 августа 2023Наука и техника

Назван недостаток складных смартфонов

Android Authority: в складных смартфонах плохо оптимизировано ПО

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Журналист издания Android Authority Райан Хейнс назвал ключевой недостаток складных устройств. Материал опубликован на сайте медиа.

По словам специалиста, все протестированные им складные девайсы имели общую проблему, связанную с программным обеспечением. Хейнс заявил, что существующие операционные системы плохо оптимизированы под аппараты с гибким экраном, так как доля последних на рынке смартфонов не очень велика.

В качестве примеров автор привел устройства серий Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. По словам журналиста, на большом экране Galaxy Z Fold многие приложения кажутся огромными, так как ПО автоматически растягивает их размеры — при этом программы не оптимизированы под такие габариты. На экране Galaxy Z Flip также есть проблема с размерами приложений и многозадачностью.

Райан Хейнс отметил, что часто разработчики не берутся оптимизировать даже очень популярные программы. Так, по его словам, в картографическом сервисе Google Maps почти весь интерфейс с кнопками скрыт за пределами дисплея.

В заключении журналист подчеркнул, что производители складных смартфонов, однако, добились большого прогресса. Так, гибкие дисплеи устройств стали гораздо прочнее, чем экраны в первых поколениях телефонов.

В конце июля аналитики Counterpoint предсказали рост рынка складных смартфонов в ближайшие годы. По оценке специалистов, по итогам 2023 года рынок складных девайсов будет оценен в 18,6 миллиона долларов.

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    Андрей Ставицкий
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