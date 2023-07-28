Потенциал рынка складных смартфонов оценили

Counterpoint: рынок складных смартфонов вырастет до 100 миллионов долларов

Аналитики предсказали рост рынка складных смартфонов в ближайшие годы. Об этом сообщается в актуальном отчете Counterpoint.

Согласно оценке специалистов агентства, по итогам 2023 года рынок складных девайсов будет оценен в 18,6 миллиона долларов. В следующие годы этот сегмент будет быстро расти — авторы отчета отметили хороший потенциал аппаратов со складным экраном.

В материале Counterpoint говорится, что к 2026 году сегмент складных смартфонов будет оценен в 78,6 миллиона долларов. Доля складных гаджетов среди мобильных устройств премиум-класса составит 30 процентов. В 2027 году доля увеличится до 39 процентов, сегмент складных аппаратов будет оценен в 101,5 миллиона долларов.

Специалисты агентства полагают, что лидерами сегмента станут Samsung и Apple. «В долгосрочной перспективе мы ждем, что сделает Apple. Мы рассматриваем 2025 год как возможный год дебюта складного iPhone, который может привлечь еще больше внимания к рынку», — отметил cтарший аналитик Counterpoint Джене Пак.

26 июля корпорация Samsung анонсировала складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Устройства получили по два дисплея, флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, поддержку работы со стилусом. Galaxy Z Fold5 оценили в 1799 долларов, Galaxy Z Flip5 — 999 долларов.