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14:50, 14 августа 2023Культура

Люпиту Нионго рассмотрят на главную роль в фильме «Принцесса и лягушка»

Люпита Нионго может сыграть Тиану в фильме «Принцесса и лягушка»

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Актриса Люпита Нионго может исполнить главную роль в киноадаптации мультфильма «Принцесса и лягушка». Об этом сообщает портал Disney Plus Informer.

По словам инсайдера индустрии Daniel RPK, Disney рассматривает Нионго на роль Тианы в грядущем фильме. На данный момент неизвестно, велись ли официальные переговоры на эту тему, учитывая, что фильм находится на предварительной стадии разработки.

Ранее была названа претендующая на роль Рапунцель в адаптации Disney актриса. Студия рассматривает английскую актрису Флоренс Пью, которая сыграла Джин Татлок в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана.

Героиня мультфильма «Принцесса и лягушка», который вышел в 2009 году, стала первой афроамериканской принцессой в фильмографии компании Disney.

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    Варвара Кошечкина
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