Экономист допустил рост цен на газ из-за забастовок в Австралии

Экономист Тимонин: цена на газ может подскочить из-за забастовок в Австралии

Цена на газ может подскочить, если забастовки рабочих в Австралии остановят работу крупных заводов сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин, пишет РИА Новости.

По его словам, мировой рынок может потерять 50 миллиардов кубометров газа и вернуться к биржевым ценам выше 1000 долларов за тысячу кубометров. Эксперт указал, что существует риск приостановки работы Chevron и Woodside. «Котировки природного газа на рынках Европы и Азии при этом, несомненно, покажут существенный рост и с высокой вероятностью могут вернуться к рекордным показателям», — допустила он.

9 августа биржевые цены на газ в Европе резко подскочили и за время торгов поднялись почти на 30 процентов.