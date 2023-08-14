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11:36, 14 августа 2023Бывший СССР

Ускорение поставок оружия Украине поставили под сомнение

Политолог Топорнин усомнился в возможности ускорить поставки оружия Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Союзники Украины вряд ли смогут ускорить поставки оружия в ближайшее время, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность увеличения военной помощи Киеву западными странами.

«Что касается ускорения поставок, я думаю, это маловероятно. Во-первых, Украина просит поставки в достаточно большом количестве, во-вторых, она интересуется дорогостоящим военным оборудованием и тем, которое не находится в избытке. По некоторым видам вооружений есть дефицит внутри НАТО. Для того, чтобы это военное оборудование изготовить, нужны деньги и время. Мы знаем, например, что есть дефицит артиллерийских 155-миллимитровых снарядов, и Евросоюз уже даже размещает заказы на их производство за рубежом, даже в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Это говорит о том, что взять и по мановению волшебной палочки ускорить поставки вооружения не получится», — объяснил политолог.

Легко и просто можно нарастить поставки стрелкового вооружения —автоматы, пистолеты, пулеметы, легкие минометы, но это все в наличии у украинской армии уже есть. У них мотострелки уже хорошо вооружены, им требуется тяжелая артиллерия, реактивные системы, бронемашины, еще они хотят ракеты подключить, самолеты. Сейчас речь идет о серьезной дорогостоящей технике, которой нет в избытке

Николай Топорнинполитолог

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика действующего американского лидера Джо Байдена тормозит наступление Украины. В колонке для The Wall Street Journal он написал, что медленное продвижение Киева связано с затянутыми поставками западной военной помощи.

«В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — считает экс-чиновник. Он также призвал Вашингтон пересмотреть стратегию в вопросе поставок вооружений Киеву.

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