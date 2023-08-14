В США заявили об исторической важности Одессы для России

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что Одесса имеет большое значение для России

Одесса имеет большое значение для России и исторически важна для нее. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, беседа доступна на YouTube.

Специалист провел аналогию с присоединенным к США Техасом и предложил представить, что штат снова окажется под контролем Мексики.

«Представьте, с каким рвением большинство американцев захотят вернуть эту территорию обратно и обеспечить ее сохранность в составе Америки. То же самое в России», — полагает он.

Джонсон добавил, что у России есть необходимые военные мощности для движения вперед.

12 августа экс-сотрудник ЦРУ также выдвинул мнение, что Украина может потерять Одессу из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать военные действия в полном объеме. Он считает, что шансы Киева удержать контроль над городом неуклонно снижаются.