Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Одессу после провала ВСУ

Украина может потерять Одессу из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать военные действия в полном объеме. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Он считает, что шансы Украины удержать контроль над Одессой неуклонно снижаются. Джонсон отмечает, что Российская армия уже наступает в Харьковском направлении и активно продвигается, а значит освобождение Купянска близится. Пока ВСУ несет большие потери личного состава и не может снарядить новых солдат.

Ранее в США заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит провал из-за продвижения России. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, украинские военные не хотят воевать: они целыми ротами сдаются в плен Вооруженным силам России. Все это происходит из-за того, что бойцы ВСУ недовольны политикой руководства. Даже командиры связывались с Российской армией, чтобы сдаться в плен, указал полковник.

