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19:51, 12 августа 2023Мир

В США заявили о вероятности потери Украиной Одессы из-за краха ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может потерять Одессу после провала ВСУ

Фото: Geio Tischler / Unsplash

Украина может потерять Одессу из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжать военные действия в полном объеме. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works.

Он считает, что шансы Украины удержать контроль над Одессой неуклонно снижаются. Джонсон отмечает, что Российская армия уже наступает в Харьковском направлении и активно продвигается, а значит освобождение Купянска близится. Пока ВСУ несет большие потери личного состава и не может снарядить новых солдат.

Ранее в США заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) грозит провал из-за продвижения России. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, украинские военные не хотят воевать: они целыми ротами сдаются в плен Вооруженным силам России. Все это происходит из-за того, что бойцы ВСУ недовольны политикой руководства. Даже командиры связывались с Российской армией, чтобы сдаться в плен, указал полковник.

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    Екатерина Власова
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