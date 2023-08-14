Пострадавшим от наводнений в российском регионе пообещали деньги

Жителям Приморского края выплатят по 25 тысяч рублей из-за затоплений

Жителям Михайловского района Приморского края пообещали выплатить по 25 тысяч рублей в случае полной утраты имущества первой необходимости из-за затопления. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации района.

Россияне получат по 15 тысяч рублей, если они частично утратили имущество первой необходимости. Такой утрата считается, если уровень воды при затоплении в жилом помещении составил менее 15 сантиметров. Полной утратой имущества считается, когда уровень воды превысил 15 сантиметров. Кроме того, местным жителям пообещали выплатить по две тысячи рублей за утрату урожая на огороде.

Из-за паводков, вызванных тайфуном «Ханун», в регионе пострадали 65 населенных пунктов, подтопленными оказались 729 частных и семь многоквартирных домов, а также около 2 тысяч приусадебных участков. Наводнение стало самым сильным для Уссурийска за последние десять лет — в городе пострадало 35–40 процентов территории.

Ранее Приморскому краю предрекли приход нового тайфуна «Лан», однако отмечалось, что он не принесет таких же сильных осадков, как «Ханун».